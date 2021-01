Linken-Parteitag auf Anfang und Mitte März geschoben

Rostock. Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren für dieses Wochenende geplanten Landesparteitag abgesagt. Stattdessen werden sich die 120 Delegierten zunächst am 6. März in Rostock und eine Woche später in Demmin treffen, sagte Landesgeschäftsführer Sandro Smolka am Dienstag. In der Rostocker Stadthalle gehe es um das Programm zur Landtagswahl am 26. September. Am Samstag der darauffolgenden Woche soll dann in Demmin die Liste für die Bundestagswahl bestimmt werden, die ebenfalls für den 26. September terminiert ist. Am Sonntag sei dann die Wahl der Liste für die Landtagswahl vorgesehen. Beide Hallen seien groß genug, um bei den Versammlungen die Hygieneregeln einhalten zu können, sagte Smolka.

