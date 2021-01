Wildkollisionen: Zwei Fahrerinnen rings um Wismar verletzt

Wismar. Bei Wildunfällen in Nordwestmecklenburg sind zwei Frauen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Wismar sagte, ereigneten sich die Zusammenstöße mit einem Wildschwein und einem Reh am Montag. Bei Dunkelheit kollidierte eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin abends auf der Landesstraße 102 nahe Lübow mit einem Reh. Die jugendliche Fahrerin konnte das Krad nicht mehr halten, stürzte und kam in eine Klinik. Das Reh verendete.

Zuvor war eine 61-jährige Autofahrerin bei Dassow auf der Bundesstraße 105 mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Die Fahrerin kam mit Verletzungen und einem Schock in eine Klinik, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das robuste Wildschwein trat die Flucht an und wurde bisher nicht gefunden, wie die Sprecherin sagte.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei registrierte insgesamt 10 solcher Unfälle mit Rehen und Schwarzwild innerhalb von 24 Stunden in der Region - aber ohne weitere Verletzte.