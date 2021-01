Simon Rhein: Nicht "wegen des Wetters" bei Hansa Rostock

Rostock. Neuzugang Simon Rhein will seine Zeit bei den Drittliga-Fußballern des FC Hansa Rostock ohne großen Druck beginnen. "Ziel ist erst mal, die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln – und dann schauen, was möglich ist", sagte der 22-Jährige, der vom 1. FC Nürnberg an die Ostsee gekommen ist, der "Bild" (Dienstag).

Großen Zuspruch erhält der Abwehrspieler von den Hansa-Verantwortlichen: "Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, sie haben mir das Gefühl gegeben, dass sie auf mich Lust haben und von mir überzeugt sind." Deshalb steht für den achtfachen Bundesliga-Spieler fest: "Wegen des Wetters bin ich nicht hier, sondern wegen der sportlichen Perspektive."

Seine erste Bewährungsprobe hat der Zugang am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport). Zu Gast im Ostseestadion ist die SpVgg Unterhaching, die sechs Punkte und sieben Plätze hinter der auf Rang fünf ankernden Hansa-Kogge steht.