Schwesig klar für Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) plädiert klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen und sieht dabei Kommunen, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften im Land hinter sich. "Mecklenburg-Vorpommern wird sich für eine Verlängerung zunächst bis Ende Januar aussprechen. Ich bin sehr dankbar, dass es heute im MV-Gipfel sehr breite Unterstützung für diese Linie gab", erklärte Schwesig am Montag nach neuerlichen Beratungen des Krisen-Gremiums. Am Dienstag nimmt Schwesig am nächsten Spitzengespräch der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Bewältigung der Corona-Pandemie teil.

"Die Corona-Zahlen in Deutschland sind nach wie vor sehr hoch. Die Prognosen der Wissenschaftler an der Universität Greifswald zeigen sehr deutlich, dass wir uns großen Gefahren aussetzen, wenn wir jetzt Lockerungen vornehmen", begründete Schwesig ihre Haltung. Es müsse weiterhin das gemeinsame Ziel aller sein, Corona-Patienten die notwendige medizinische Hilfe zu gewährleisten. Experten hatten bereits davor gewarnt, dass bei weiter steigenden Infektionszahlen Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen für Intensiv-Patienten stoßen.

Schwesig verteidigte ihren Kurs, Schulen nicht gänzlich zu schließen. "Auf dem letzten Gipfel haben wir mit der Kanzlerin eine Lösung gefunden, die es uns in Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht, die Schulen und Kitas zumindest teilweise offen zu halten. Ich werde morgen dafür werben, dass es bei dieser Möglichkeit bleibt", sagte sie. Es gehe dabei auch darum, dass sich Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Zudem sichert Mecklenburg-Vorpommern für Schüler bis Klasse sechs eine Betreuung in den Schulen zu.

Die Schweriner Regierungschefin räumte ein, dass die Verlängerung der Schutzmaßnahmen insbesondere für die Wirtschaft eine schwere Belastung darstelle. "Wir erwarten vom Bund, dass er die Wirtschaftshilfen verlängert und schnell auszahlt. Auch beim Kurzarbeitergeld muss es bleiben", betonte Schwesig.