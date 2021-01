Medizin Zahl der Gewebespenden in der Corona-Pandemie gesunken

Rostock. Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Gewebespenden bei der gemeinnützigen Gesellschaft für Transplantationsmedizin MV (GTM-V) in Rostock um rund zehn Prozent sinken lassen. "Die durch die Pandemie verursachte Reduzierung der Operationskapazitäten hatte Einfluss auf die Spendeaktivitäten", sagte GTM-V-Geschäftsführer Frank-Peter Nitschke am Montag in Rostock. Da Augenhornhäute nur rund einen Monat lagerbar sind, musste die Entnahmeaktivität demnach wegen der eingeschränkten Operationskapazitäten reduziert werden. Im Gegensatz zur Organtransplantation nach dem Hirntod eines Patienten wird Gewebe wie Hornhäute, Herzklappen, Knochen, Sehnen, Bindegewebe oder Haut Verstorbenen entnommen.

Wie Nitschke weiter berichtete, habe GTM-V im vergangenen Jahr 3714 potenzielle Spendermeldungen aus 19 Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen erhalten. Nach Prüfung medizinischer Ausschlussgründe, gesetzlicher Grundlagen oder der Logistik seien in 2054 Fällen Gespräche mit Angehörigen geführt worden, die bei 848 Verstorbenen im Alter zwischen 23 und 97 Jahren zu Gewebeentnahmen geführt haben. So konnten unter anderem 1674 Augenhornhäute entnommen werden. Durchschnittlich seien pro Spende etwa fünf Gewebepräparate gewonnen worden.