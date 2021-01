Schule in MV hat nach Weihnachtsferien begonnen

Schwerin. Für die rund 150 000 Schülerinnen und Schüler Mecklenburg-Vorpommerns hat am Montag unter Corona-Bedingungen die Schule nach den Weihnachtsferien begonnen. Die meisten von ihnen müssen ihre Aufgaben zu Hause erledigen. Bis Klasse sechs sollen die Kinder nur dann in die Schule geschickt werden, wenn sie nicht zu Hause betreut werden können. Bislang habe es keine Server-Probleme gegeben, sagte ein Sprecher der Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Schwerin. Das sah vor den Weihnachtsferien noch anders aus. Wie viele Kinder am Montag in die Schule gegangen sind, war zunächst unklar.

In dieser Woche muss entschieden werden, wie es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie von kommenden Montag an mit Schulen und Kitas weitergeht. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hatte zuletzt für die Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort plädiert, zumindest für die Abschlussklassen und die jüngsten Klassenstufen.