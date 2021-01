Unbekannte werfen Holzstück von Brücke auf fahrendes Auto

Rostock. Unbekannte haben am Rostocker IGA-Park von einer Fußgängerbrücke aus ein Holzstück auf ein fahrendes Auto geworfen und dessen Dach beschädigt. Der 45 Jahre alte Autofahrer und seine beiden ebenfalls im Fahrzeug sitzenden Kinder kamen bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag mit dem Schrecken davon, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Fahrer einen lauten Knall gehört habe, habe er den Wagen sicher zum Stehen gebracht. Auf der Straße habe er dann ein etwa 70 mal 15 Zentimeter großes Holzstück gefunden. Außerdem seien auf der Fußgängerbrücke zwei dunkel gekleidete Männer in Richtung Unterwarnow davongelaufen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

( dpa )