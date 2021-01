Hitlergruß gezeigt und Pyrotechnik auf Polizei geworfen

Heringsdorf. Weil ein Mann in Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) mehrmals den Hitlergruß gezeigt und Polizisten mit Pyrotechnik beworfen hat, ist gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der 33-Jährige hatte am frühen Freitagmorgen aus einer feiernden Gruppe heraus zunächst Böller auf einen Streifenwagen geworfen, wie die Polizei mitteilte. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er mehrfach "einen angedeuteten Hitlergruß" in Richtung seiner Freunde - laut Polizei unter anderem mit den Worten "Gruß an den Führer". Gegen ihn wurde nun Anzeige erstattet wegen "des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen".

( dpa )