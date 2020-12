Innenminister bittet um Verzicht auf privates Feuerwerk

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) hat an die Menschen im Land appelliert, in diesem Jahr ganz auf das Silvesterfeuerwerk zu verzichten. "Silvester und Neujahr gehören für Blaulichtorganisationen mit zu den einsatzintensivsten Tagen im Jahr", sagte Renz am Mittwoch. Er bat mit Blick auf die Corona-Situation um Rücksichtnahme. Dies sei das Gebot der Stunde. "Wir sollten uns jetzt weiterhin darauf besinnen, einander zu helfen und zusammenzuhalten", appellierte der Minister. "Lassen Sie das Jahr 2020 ruhig ausklingen."

In diesem Jahr ist das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten. Auf dem eigenen Grundstück darf Feuerwerk grundsätzlich gezündet werden. In den Geschäften wird aber auch kein Feuerwerk verkauft. Von den Verboten ist jedoch Kleinstfeuerwerk der Kategorie F1 ausgenommen. Dazu zählen etwa Tischfeuerwerk, Wunderkerzen und Knallfrösche.

Renz bat die Menschen, die geltenden Regeln einzuhalten und Polizei und Feuerwehr keinen Anlass für einen Einsatz zu geben. Für die Silvesterparty gelten Kontaktbeschränkungen: Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet.