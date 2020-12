Gasflasche explodiert und zerstört Hausdach

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei.

Ahrenshagen-Daskow. Eine explodierte Gasflasche hat am Dienstagabend im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Hausdach durchschlagen und ein Auto beschädigt. Zuvor hatte eine 53-jährige Frau versucht, in ihrem Wohnzimmer einen Heizstrahler mit einer Gasflasche einzuschalten, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich begann der Heizstrahler, aus bislang unbekannten Gründen zu brennen. Die Frau konnte den Heizstrahler mit der Gasflasche zwar noch rechtzeitig vor die Hauseingangstür tragen - das Feuer griff jedoch auf einen Holzanbau über. "Kurz darauf explodierte die Gasflasche und durchschlug das Dach eines Nachbarhauses", sagte ein Polizeisprecher. Demnach konnte verhindert werden, dass das Feuer vollständig auf das Wohnhaus übergriff - ein vor dem Haus parkendes Auto wurde jedoch beschädigt. Die 53-jährige Frau zog sich Brandverletzungen an der Hand und eine Rauchgasvergiftung zu.