Drese will Geschlechtergleichstellung voranbringen

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will die Erfahrungen aus der Corona-Krise nutzen, um die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf und Familie voranzubringen. Die Corona-Pandemie habe die noch immer herrschenden Ungleichheiten sehr deutlich zutage treten lassen. Dazu gehöre insbesondere auch die Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. "Frauen tragen in der Corona-Krise die größeren Lasten", konstatierte Drese in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.

Die SPD-Politikerin übernimmt Anfang 2021 turnusmäßig den Vorsitz in der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister der Länder. Bei den anstehenden Beratungen solle es schwerpunktmäßig um die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit gehen, kündigte Drese an.

Die Debatte darum habe im zurückliegenden Jahr angesichts eingeschränkter Kinderbetreuung in Kitas, Home-Office und Home-Schooling Gleichstellungsfragen politisch und medial wieder mehr in den Fokus gerückt. "Diesen Auftrieb werden wir 2021 nutzen, um Erkenntnisse aus der Corona-Krise auszuwerten und die Entwicklungen hin zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter weiter voranzubringen", erklärte Drese. Zudem bleibe die Zurückdrängung von Gewalt gegen Frauen ein weiteres wichtiges Thema.

Laut Drese ist die Hauptkonferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister für den 23. und 24. Juni 2021 in Rostock geplant. "Meine Hoffnung ist natürlich, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen auch wirklich in der Hansestadt begrüßen kann", betonte Drese mit Blick auf die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen.