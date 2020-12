Martin: Präsenzunterricht für Abschlussklassen oberstes Ziel

Schwerin. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) pocht auf die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vor allem für die Abschluss- und jüngeren Klassenstufen nach dem 10. Januar. "Unser Ziel ist es, so viel Präsenzunterricht wie nur irgend möglich anzubieten - vor allem für die Abschlussklassen und die jüngeren Klassenstufen", sagte die Ministerin der "Schweriner Volkszeitung" (Dienstag).

Wie viel Präsenzunterricht nach der ersten Schulwoche möglich sein wird, hänge jedoch in hohem Maße von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ab. Die Linksfraktionsvorsitzende Simone Oldenburg hatte zuletzt schnellstmögliche Klarheit gefordert, wie es nach dem 10. Januar weitergehen soll.

Die Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche hatten nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) zuletzt eine sinkende Tendenz. Am Montag gab das Landesamt einen Wert von 77,5 an, am Montag vergangener Woche waren es noch 97,4.

Wegen der Weihnachtsfeiertage ist es jedoch möglich, dass weniger Fälle gemeldet werden als es tatsächlich gibt. Das Robert Koch-Institut wies darauf hin, dass an Weihnachten weniger Menschen einen Arzt aufsuchen, wodurch weniger Tests durchgeführt würden.

Am kommenden Montag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Schule. In der ersten Schulwoche ist die Präsenzpflicht für alle Jahrgangsstufen landesweit aufgehoben worden. Sofern möglich, sollen Kinder von zu Hause aus betreut werden. Sie bekommen dann Aufgaben. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 können, sofern ihre Eltern sie nicht betreuen können, in die Schule kommen. Wie es dann vom 11. Januar an weitergeht, ist noch unklar.