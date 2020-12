Mehrere Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern wegen Schneefalls

Rostock. Verschneite Straßen haben Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern ins Rutschen gebracht. In der Nacht gab es in Rostock vier witterungsbedingte Unfälle, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen sagte. Es wurde jedoch niemand verletzt. Auch in Neubrandenburg gab es vier Unfälle - auch dort blieb es bei Sachschäden. Die Autofahrer seien wegen des Schneefalls in der Nacht von der Fahrbahn abgeraten, sagte ein Sprecher. Inzwischen habe es aufgehört zu schneien und die Bundestraßen seien geräumt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet aber weiter mit Schneefall und Glättegefahr in dem Bundesland. Ab Mittag ziehen Schnee und Schneeregen voraussichtlich über die Ostsee ab und es wird überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei drei Grad. In der Nacht zu Mittwoch ziehen wieder dicke Wolken auf und es kann erneut zu Schneeregen kommen. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus ein Grad. Die Meteorologen rechnen örtlich erneut mit Glätte.

Der Mittwoch selbst zeigt sich bis zum Nachmittag im südlichen Binnenland und in Vorpommern noch heiter. In anderen Teilen des Bundeslandes werden Wolken und örtlich auch Schneeregen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei vier Grad.