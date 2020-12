Rostock: Kurzarbeit bis Ende April auf der Neptun Werft

Rostock. Auf der Neptun Werft in Rostock-Warnemünde ist noch bis Ende April kommenden Jahres Kurzarbeit angesagt. Dank dieses Instruments und eines Investitionsstopps, eines Sparpakets sowie der Reduzierung der Zahl von befristet eingestellten Mitarbeiter gebe es bis zu diesem Datum Planungssicherheit, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Neptun Werft, eine Tochter der Meyer Werft in Papenburg (Niedersachsen), beschäftigt aktuell knapp 700 Mitarbeiter.

Trotz der widrigen Umstände durch die Corona-Pandemie sei es dem Unternehmen gelungen, in diesem Jahr zwei der 140 Meter langen Maschinenraum-Module (Floating Engine Room Unit - Feru) an die Meyer Werft in Papenburg und einige Hotelblöcke an Meyer Turku in Finnland abzuliefern. Zudem seien in dem nun ablaufenden Jahr sechs Flusskreuzfahrtschiffe fertiggestellt worden.

In der Flusskreuzfahrt gehe es vor allem darum, die Hygienebedingungen durch Corona zu optimieren sowie Schadstoffe und Emissionen weiter zu reduzieren, hieß es. Die Ablieferung zweier Flusskreuzfahrtschiffe sei für dieses Jahr anvisiert, ebenso die Fertigstellung von vier Maschinenraum-Modulen.