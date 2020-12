Impfteams setzen Impfungen in Alten- und Pflegeheimen fort

Am Sonntag haben die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer in Deutschland begonnen.

Schwerin/Wismar. Zum Auftakt der Corona-Schutzimpfungen am Sonntag haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums knapp 600 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern eine Impfung erhalten. In Landkreisen, die sich am Wochenende noch nicht beteiligt hatten, nahmen die mobilen Impfteams am Montag die Arbeit auf.

Gleich zehn sind es nach Angaben eines Sprechers in Nordwestmecklenburg. Das ambitionierte Ziel dort ist, bis zum Jahresende etwa 600 Pflegebedürftige und 300 Beschäftigte in der Pflege zu impfen.

Der Schwerpunkt der Impfungen liegt landesweit weiterhin auf den Seniorenheimen. Die dort lebenden Menschen sind oft über 80 Jahre alt, leiden unter Vorerkrankungen und gelten damit bei einer Covid-19-Erkrankung als besonders gefährdet. Anfang 2021 sollen auch die stationären Impfzentren im Land ihre Arbeit aufnehmen. Dort sollen zunächst die noch zu Hause lebenden Senioren geimpft werden. Die Terminvergabe erfolge nach dem Jahreswechsel, hieß es.