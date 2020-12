Weihnachtsfest vorbei: Marktplatz-Tannenbaum gefällt

Ribnitz-Damgarten. In Ribnitz-Damgarten hat ein Unbekannter zum Ende des Weihnachtsfestes auf illegale Weise Fakten geschaffen: Eine Stunde nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag fällte er kurzerhand den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz der Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen. Eine Zeugin hatte den maskierten Mann in der Nacht zum Sonntag mit der Kettensäge an dem Baum entdeckt und die Polizei gerufen. Doch obwohl die Beamten sehr schnell am Tatort eingetroffen seien, konnte der Mann unerkannt zu Fuß flüchten. Der fünf Meter hohe Baum liegt nun samt beschädigtem Baumschmuck und Lichtern auf dem Marktplatz.

( dpa )