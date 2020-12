Grenzkontrollen: Kaum Verkehr an den Weihnachtsfeiertagen

Linken/Ahlbeck. An der deutsch-polnischen Grenze sind an den Weihnachtsfeiertagen deutlich weniger Fahrzeuge kontrolliert worden als zuvor. Wegen der Corona-Quarantäneverordnung kontrollieren Landes- und Bundespolizei die Grenzregion im Landkreis Vorpommern-Greifswald verstärkt. Wie ein Polizeisprecher am Samstag in Neubrandenburg mitteilte, gab es am zweiten Weihnachtstag allerdings kaum Autos, die dort verkehrten. Auch am Tag zuvor seien nur zwölf Fahrzeuge von Deutschland nach Polen auf die Regelungen der Corona-Landesverordnung sowie der Quarantäneverordnung hingewiesen worden. Zwei Autofahrer wären daraufhin wieder umgekehrt. Außerdem wären 16 einreisende Fahrzeuge aus Polen kontrolliert worden, von denen ein Fahrer wieder umgedreht wäre.

An Heiligabend selbst waren es noch 110 Autos auf dem Weg nach Polen und 77 Autos auf dem Weg nach Deutschland, die kontrolliert wurden. Am Tag vor Heiligabend waren die Zahlen noch höher. Leute aus 420 ausreisenden Fahrzeugen wurden auf eine mögliche zehntägige Quarantäne bei einer Rückkehr hingewiesen. 226 Fahrzeuge wurden in Richtung Deutschland kontrolliert. Damit ist der Verkehr an der Grenze nun deutlich geringer und weitestgehend zum Erliegen gekommen, wie der Polizeisprecher sagte.

Ausgenommen von den Quarantäneregeln sind Durchreisende oder Pendler, die auf der einen Seite wohnen und auf der anderen Seite arbeiten - darunter polnische Ärzte und Pfleger.