Motorradfahrer fährt zu schnell in Kurve und stürzt

Kogel. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzt worden. Der Mann war am Freitagnachmittag im Ort Kogel bei Zarrentin am See zu schnell in eine Kurve gefahren und dadurch von der Straße abgekommen. Sein Motorrad prallte gegen einen Baum und blieb dann in einem Gartenzaun liegen. Der 35-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Das Motorrad war nach Angaben der Polizei nicht zugelassen. Außerdem vermuten die Beamten, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein für eine solche Maschine besitzt.

( dpa )