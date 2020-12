Auto rammt Reh: Fahrer schwer verletzt

Grimmen. Bei einem Wildunfall mit einem Reh ist ein Autofahrer nahe Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden - das Reh entfernte sich offenbar vom Unfallort. Der Wagen des 20-Jährigen war am Donnerstagabend mit dem Tier kollidiert und in der weiteren Folge von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen am linken Fuß zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh konnte nach dem Unfall zunächst nicht gefunden werden.

( dpa )