Brand in Mehrfamilienhaus auf Rügen: Bewohner gerettet

Lietzow. Die Feuerwehr hat mehrere Bewohner aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Lietzow (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Insel Rügen gerettet. Das Feuer sei am Morgen in einer Küche ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte retteten sechs Bewohner und löschten den Brand. Vier Menschen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Feuer kam und welcher Schaden angerichtet wurde, ist laut eines Polizeisprechers noch unklar. Ein Brandursachenermittler wurde bereits eingeschaltet. Die Feuerwehr war mit rund 43 Einsatzkräften vor Ort.