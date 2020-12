Dehoga MV: "Auch 2021 wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr"

Mit rot-weißem Flatterband abgesperrt sind die Tische vor einem Restaurant in Warnemünde.

Wenn der Sommer 2020 nicht so gut gewesen wäre, stünde es um das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern erheblich schlimmer, als es jetzt ist. Es wird aber wohl dauern, bis Normalität in die Branche einzieht.