83 000 Euro Landeshilfe für Schwerins Volleyballerinnen

Schwerin. Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin bekommen vom Land Mecklenburg-Vorpommern 83 000 Euro aus der sogenannten Liquiditätshilfe Profisport. "Die Landesregierung hat zugesagt, unseren Spitzenvereinen im Land in schwieriger Zeit, wo immer es geht, beizustehen. Das halten wir", sagte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag: "Deshalb schöpfen wir alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um zumindest einen Teil der Verluste durch die Aussetzung des Spielbetriebs und damit einhergehender fehlender Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen abzufedern."

Die Zuwendung an den SSC soll vor allem den Spielbetrieb in der Bundesliga und der Champions League absichern. Drese: "Wenn der SSC nach fünf spielfreien Wochen am 9. Januar 2021 mit dem Heimspiel gegen Straubing wieder angreift, dann sollen die Rahmenbedingungen so gut wie möglich sein."