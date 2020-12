Glawe: Mecklenburg-Vorpommern erhält mehr Corona-Impfstoff

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern bekommt für den Start der Corona-Schutzimpfungen mehr Impfstoffdosen als zunächst erwartet. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin sagte, wird das Land am 26. Dezember etwa 30 000 Dosen des Impfstoffes erhalten. Zunächst waren 10 000 vorgesehen. Am 27. Dezember würden dann mobile Impfteams im Land damit beginnen, über 80-jährigen Bewohnern von Pflegeheimen die erste von zwei erforderlichen Impfungen zu verabreichen.

Mit dieser Bevölkerungsgruppe werde begonnen, weil sie bei einer Corona-Infektion besonders anfällig sei für schwerste Krankheitsverläufe bis hin zum Tod. Glawe äußerte sich zuversichtlich, dass bei ausreichendem Impfstoffnachschub von Beginn des neuen Jahres an bis zum Sommer so viele Menschen im Nordosten geimpft werden können, dass eine sogenannte Herdenimmunität erreicht ist. Experten halten dafür eine Impfquote von 60 bis 70 Prozent der Gesamtbevölkerung für notwendig.