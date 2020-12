Gesundheit Ministerin appelliert für Mindestmaß an Kontakten

Schwerin. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat angesichts der Weihnachtsfeiertage appelliert, gerade die Kontakte mit Pflegebedürftigen auf ein Mindestmaß zu begrenzen. "Ihre Lieben gehören zu denjenigen, die einen ganz besonderen Schutz benötigen. Sie sind auf Grund Ihres Alters oder der Vorerkrankungen besonders gefährdet, schwer zu erkranken, wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken", sagte die Ministerin in einer am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

Wenn ein Bewohner nach den Feiertagen wieder zurück ins Pflegeheim kommt, muss er nach Ministeriumsangaben für in der Regel zehn Tage in Quarantäne. Einrichtungen würden nach der Rückkehr Corona-Tests nehmen.

Der erste Test solle innerhalb von fünf Tagen nach Rückkehr erfolgen. Mit einem zweiten negativen Test, der wenige Tage danach erfolge, könne die Quarantäne dann beendet werden. Das Ministerium rät Angehörigen, frühzeitig mit der Pflegeeinrichtung Kontakt aufzunehmen, um die genauen Regelungen abzusprechen.