Auto stößt mit Kühen zusammen: Fahrerin verletzt, Tiere tot

Ludwigslust. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Dienstagmorgen ein Auto mit zwei ausgewachsenen Rindern zusammengestoßen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, passierte der Unfall auf einer schmalen Kreisstraße zwischen Glaisin und Hornkaten. Nach bisherigen Ermittlungen standen die Kühe unerwartet auf der Fahrbahn, so dass die 32-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Frau kam verletzt in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden. Beide Tiere verendeten am Unfallort. Warum die Rinder auf der Straße standen, müsse noch geklärt werden.

( dpa )