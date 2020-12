Viele Wolken und niedrigere Temperaturen

Schwerin. Das Wetter zeigt sich in Mecklenburg-Vorpommern mit sinkenden Temperaturen von seiner unbeständigen Seite. Am Dienstag ist es stark bewölkt und es muss immer wieder mit Schauern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst zum Abend hin ist es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad auf Rügen und 11 Grad in der Griesen Gegend. In der Nacht zu Mittwoch ist es bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad wolkig und trocken.

Am Mittwoch ist es zunehmend stark bewölkt und zum Abend setzt in Mecklenburg Regen ein. Die Höchsttemperaturen liegen um 7 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es überwiegend stark bewölkt und es kann gelegentlich regnen.

An Heiligabend erwartet der DWD zunächst viele Wolken, die am Nachmittag von Norden her in Schauer übergehen. Teilweise kann es auch Schnee und Graupel geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad.