Gesundheit 275 neue Corona-Neuinfektionen in MV: Inzidenz steigt weiter

Ein Abstrichstäbchen wird in die Kamera gehalten.

Die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Mecklenburg-Vorpommern weiter an. Besucher müssen sich auf verschärfte Maßnahmen in Pflegeheimen einstellen.