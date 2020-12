Betrunkener Autofahrer weicht Katze aus: 25 000 Euro Schaden

Crivitz. Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in Westmecklenburg einer Katze ausgewichen und hat dabei einen Schaden von 25 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, wurden bei dem Fahrmanöver des 46-Jährigen am Montagabend drei Autos demoliert.

Der Fahrer gab an, beim Ausweichen vor dem Tier ein parkendes Auto gerammt zu haben, das wiederum mit großer Wucht auf das nächste parkende Auto prallte. Die Beamten stellten beim "Pusten" 0,81 Promille Alkohol im Blut des Fahrers fest. Polizisten brachte ihn zur Blutentnahme in eine Klinik und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.