Ministerium: Forderungen nach längeren Ferien verfrüht

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerium hält Forderungen für längere Weihnachtsferien nach Neujahr für verfrüht. "Der MV-Gipfel Mitte Dezember wird sich natürlich auch mit dem Schulunterricht nach den Weihnachtsferien beschäftigen und das Infektionsgeschehen sehr genau beobachten", sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Voreilige Schlüsse würden niemandem helfen.

Unterdessen werden die Forderungen nach einem späteren Start der Schule im neuen Jahr lauter. Nach dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) schlug am Dienstag die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine spätere Öffnung der Schulen nach Silvester zum Schutz der Lehrkräfte vor. "Die Ferien sollten um drei Tage verlängert werden, damit erreichen wir fünf Tage Abstand zum Neujahr", erklärte der GEW-Landesvorsitzende Maik Walm. Am Vortag hatte der VBE eine Verlängerung von bis zu einer Woche ins Gespräch gebracht. Nach bisheriger Planung enden die Weihnachtsferien am 2. Januar; die Schule beginnt dann nach dem Wochenende am 4. Januar.

Das Bildungsministerium betonte, alle wissenschaftlichen Untersuchungen zeigten bislang, dass Schulen nicht für die Ausbreitung des Virus verantwortlich seien und von ihnen kein Anstieg der allgemeinen Infektionszahlen ausgehe. Aktuell lägen die Inzidenzzahlen in Mecklenburg-Vorpommern deutlich unter denen anderer Bundesländer. "Das gilt auch für die Schulen im Land", stellte der Sprecher fest.

Den Eltern von Kita- und Hortkindern sollte das Land nach Vorstellung der GEW "dringend" empfehlen, die Kinder nach dem Jahreswechsel nach Möglichkeit drei weitere Tage zu Hause zu behalten. Dies sollte auch deutlich an die Unternehmen adressiert werden, forderte die Co-Landesvorsitzende Annett Lindner. In Schulen und Kitas träfen die Pädagogen und Erzieher ständig auf zahlreiche Haushalte und hätten damit ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Die GEW verlangte zudem - ebenso wie der VBE am Tag zuvor - FFP-2-Masken für das Personal.