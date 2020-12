Wieder Baumaschine bei Demmin gestohlen: 35 000 Euro Schaden

Demmin. Unbekannte haben erneut einen Radlader in Vorpommern gestohlen. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte, wurde die fast neue Baumaschine im Wert von 35 000 Euro in der Nacht in Schönfeld bei Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entwendet. Der Radlader sei am Vorabend noch gesichert hinter einem Zaun auf einem Kita-Gelände neben der Baustelle abgestellt worden und war am Morgen weg. Die Polizei hofft auf Hinweise. Erst vor einer Woche hatten Unbekannte in Daberkow zwischen Demmin und Anklam eine ähnliche Baumaschine entwendet, die laut Polizei bisher ebenfalls nicht wieder aufgetaucht ist.