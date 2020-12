Wissensclip veranschaulicht Unterwasserlärm in Meeren

Stralsund. Mit welchem Unterwasserlärm Meerestiere klarkommen müssen, veranschaulicht ein Video des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund. Es wurde innerhalb des Projekts "Hearing in Penguins" des Umweltbundesamts zusammen mit dem Museum für Naturkunde Berlin produziert, teilte eine Sprecherin in Stralsund am Dienstag mit. Der animierte Wissensclip, der in Deutsch und Englisch verfügbar ist, stellt dar, welche Geräuschquellen es im Meer gibt und warum menschengemachter Lärm so bedrohlich für die Tiere ist. Zugleich zeige er aber auch Lösungswege auf, wie Lärm erheblich reduziert werden kann, sagte die Sprecherin.

Der Walforscher und Museumsdirektor Harald Benke sagte, viele Meerestiere, besonders Wale und Delfine, nutzten Geräusche zur Nahrungs- und Partnersuche, Orientierung, Kommunikation oder zum Schutz vor Feinden. "Doch Meerestiere werden immer häufiger durch vom Menschen verursachten Lärm gestört, bedrängt und verletzt."

In dem Projekt "Hearing in Penguins" untersuchen Wissenschaftler das Hörvermögen von Pinguinen. Bisher war kaum untersucht worden, ob tauchende Vögel von Unterwasserlärm bedroht sind. Ersten Erkenntnissen zufolge reagieren Pinguine auf Geräusche und müssten daher genauso vor Explosionen, Bauarbeiten auf See und geophysikalischen Erkundungen geschützt werden wie Wale und Robben.