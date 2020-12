Wegen Corona-Folgen: Meyer mahnt zu Haushaltsdisziplin

Schwerin. Coronabedingte Extraausgaben und Steuerausfälle in Milliardenhöhe schränken die finanziellen Spielräume Mecklenburg-Vorpommerns auf Jahre hin erheblich ein. "Sonderwünsche werden wir mit dem nächsten Doppelhaushalt sicher nicht erfüllen können", sagte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Schwerin. Die Fortsetzung der soliden Finanzpolitik und künftige Einhaltung der Schuldenbremse erfordern Haushaltsdisziplin.

Zuvor hatte er dem Landeskabinett den sogenannten Stabilitätsbericht für 2020 vorgelegt. Dieser gibt anhand bestimmter Kriterien wie Finanzierungssaldo, Schuldenstand oder Kreditquote Auskunft über die Haushaltslage eines Landes. Bei Überschreiten bestimmter Grenzwerte wird überprüft, ob eine Haushaltsnotlage droht und gegebenenfalls Sanierungsprogramme nötig sind.

Obwohl Mecklenburg-Vorpommern infolge der Corona-Pandemie 2020 mittels Nachtragshaushalt erstmals seit 2006 wieder Schulden macht, sei eine Haushaltsnotlage nicht zu befürchten. "Der Haushalt von Mecklenburg-Vorpommern ist den finanziellen Herausforderung der Pandemie gewachsen", sagte Meyer.

Doch räumte der Minister ein, dass die bis 2024 zu erwartenden Steuerrückgänge eine hohe Belastung darstellten. Allein für den bereits beschlossenen Doppelhaushalt 2020/2021 werden voraussichtlich 1,56 Milliarden Euro weniger an Steuern fließen als geplant.

Für weitere strukturelle Belastungen des Landeshaushalts bestünden keinerlei Spielräume, betonte Meyer. Erst 2019 hatte Mecklenburg-Vorpommern die für Eltern kostenfreie Kinderbetreuung eingeführt, was allein zu jährlichen Mehrausgaben des Landes von über 140 Millionen Euro führt.