Land hat Mecklenburgisches Staatstheater komplett übernommen

Schwerin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin und Parchim komplett übernommen. Der Vertrag sei rückwirkend zum 1. Januar 2020 zwischen dem Land und den bisherigen Mitgesellschaftern - dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und den Städten Schwerin und Parchim - geschlossen worden, teilte die Staatskanzlei in Schwerin am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet.

Bisher hatte das Land den Angaben zufolge 74,9 Prozent der Anteile gehalten. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim und die Landeshauptstadt Schwerin verantworteten jeweils 10 Prozent und die Stadt Parchim 5,1 Prozent. Das Land hatte vor längerer Zeit zugesagt, das Staatstheater komplett zu übernehmen. Nun erwarb es die übrigen Anteile für 100 400 Euro.

"Das Land ist stolz, Gesellschafter eines so traditionsreichen Hauses zu sein", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das Mecklenburgische Staatstheater leiste sehr gute Arbeit und sei ein Aushängeschild für ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Da der Kauf mit Wirkung zum 1. Januar 2020 vollzogen werde, erstatte das Land den Kommunen die bereits für dieses Jahr gezahlten Zuschüsse an das Mehrspartentheater in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro und übernehme die künftigen Zuschüsse zu 100 Prozent. Der jährliche Zuschussbedarf des Mecklenburgischen Staatstheaters beläuft sich auf etwa 20 Millionen Euro.