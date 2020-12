Zwei Fußgänger bei Unfall in Malchin verletzt

Malchin. Zwei Fußgänger sind am Samstagabend in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 45 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen insgesamt vier Fußgänger übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 56-Jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein 59 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer räumte nach Polizeiangaben ein, unaufmerksam gewesen zu sein. Er habe Bekannte auf der Straße gegrüßt.