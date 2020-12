Betonstahl-Lieferant mit drittem Standort in MV

Wismar/Mülheim. Der Betonstahl-Lieferant ATG Deutschland GmbH mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Mühlheim baut seine Geschäftsbasis in Norddeutschland weiter aus. Das Unternehmen für Bewehrungstechnik habe auf dem Hafengelände in Wismar eine Produktionshalle und angrenzende Freilagerflächen erworben. "Wir freuen uns, einen langjährigen Partner und Kunden noch enger an uns binden zu können", erklärte Hafen-Geschäftsführer Michael Kremp am Montag. Durch einen langfristigen Erbbaupacht- und Logistikvertrag siedele sich die ATG Deutschland GmbH nun dauerhaft auf dem Gelände des Seehafens an. Zum Umfang der Investitionen wurden keine Angaben gemacht. Im Bereich des Hafens ist bislang die Holzverarbeitung der dominierende Wirtschaftszweig.

Das Unternehmen ATG zählt nach eigener Darstellung zu den führenden Firmen für Bewehrungstechnik wie Betonstahl, Bohrpfähle oder Schlitzwandlamellen. Neben dem Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr unterhält ATG Produktionsstandorte in Monheim (Nordrhein-Westfalen), Niemegk (Brandenburg), Schwerin, Rostock und im schwedischen Falkenberg.