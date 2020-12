Wolken und Regen in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Der Montag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern stark bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf bleibe es bedeckt, Sprühregen und "ein paar Schneeflocken" am Abend seien nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad. Auch in der Nacht zu Dienstag bleibe es bewölkt und kühl, der DWD erwartet örtlich Schneeregen mit Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf zwei bis null Grad. Am Dienstagmorgen sei weiterhin mit Glätte zu rechnen. Im Tagesverlauf könne es nach anfänglich dichten Wolken auflockern. Die Höchstwerte sollen zwischen zwei und sechs Grad liegen.