Landtagsfraktionschef Kramer im Lager der Meuthen-Kritiker

Schwerin. Die umstrittene Rede des AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen beim Bundesparteitag am Wochenende in Kalkar sorgt auch bei der Partei in Mecklenburg-Vorpommern für Kritik. Als Parteichef habe er sein Rederecht zur Eröffnung missbraucht, um eigene Positionen zu transportieren. "Er hatte ja zum Teil nicht unrecht. Mit der Art und Weise hat er sich aber vergriffen", sagte am Montag der AfD-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag, Nikolaus Kramer.

Kramer, der selbst unter den Delegierten weilte, wertete die Rede als Abrechnung Meuthens mit dem früheren Parteichef Alexander Gauland und der Bundestagfraktion. Solche Dinge sollten mit den Betroffenen direkt besprochen werden und nicht auf der öffentlichen Bühne eines Bundesparteitags, sagte Kramer. Die Debatte habe zudem das eigentliche Thema des Parteitags, das Renten- und Sozialkonzept der AfD in den Hintergrund gedrängt. "Das finde ich misslich", so Kramer.

In seiner Rede hatte Meuthen am Samstag scharfe Kritik an "Provokateuren" in den eigenen Reihen geübt und die Partei zur "Disziplin" ermahnt. Er warnte angesichts des bevorstehenden Wahljahres 2021 vor aggressivem Auftreten und enthemmter Sprache sowie davor, sich ohne Einschränkung mit der "Querdenker"-Bewegung gemein zu machen. Das hatte eine kontroverse Debatte unter den Delegierten ausgelöst. Kritiker warfen Meuthen vor, die Partei zu spalten.

Kramer mahnte zur Einheit: "Eine Spaltung wäre das Ende des Projektes AfD." Allerdings schwelen auch in der AfD in Mecklenburg-Vorpommern Konflikte zwischen Vertretern der unterschiedlichen Lager.