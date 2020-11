18 Ehec-Infektionen in Nordwestmecklenburg

Lützow. Nach einer Infektion mit Ehec-Bakterien sind in vier Kitas im Raum Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) 16 Kinder an Durchfall erkrankt. Bei den meisten verlaufe die Krankheit leicht, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Nur bei einigen Kindern sei es zu stärkeren Symptomen gekommen, darunter auch zu starkem Durchfall, teilweise mit Blut im Stuhl. Dies könne bei dem Erreger zum Krankheitsbild gehören. Zwei Kinder seien mit solchen Symptomen ins Krankenhaus gebracht, dort aber nicht stationär aufgenommen worden.

Infiziert haben sich die Kinder nach den bisherigen Ermittlungen der Behörden über das Essen eines Lieferanten. Dort seien inzwischen auch zwei Mitarbeiter positiv auf Ehec getestet worden, so dass die Gesamtzahl der Fälle bei nunmehr 18 liege. Das Veterinäramt habe Ermittlungen in dem Unternehmen aufgenommen, um herauszufinden, wie der Erreger dorthin gelangt ist.

Der Ehec-Erreger gehört zu den Coli-Bakterien. Beim bislang größten Ausbruch in Deutschland hatte es 2011 fast 4000 Erkrankungen gegeben.