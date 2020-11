Schweriner Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt

Schwerin. Wegen der Verlängerung des Corona-Teil-Lockdowns ist der Schweriner Weihnachtsmarkt abgesagt worden. "Wir wollten den Schwerinern ihren Weihnachtsmarkt ermöglichen. Anders als sonst, aber doch. Dies ist nun leider realistisch nicht mehr umsetzbar", sagten die beiden Geschäftsführer des Schweriner Weihnachtsmarktes in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Etwa beleuchtete Weihnachtsbäume sollen laut Stadt nun für Weihnachtsflair sorgen. Zuvor hatten bereits zahlreiche Städte in Mecklenburg-Vorpommern ihre Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie abgesagt.