Jördenstorf bekommt neue Schule: Zehn Millionen Euro

Jördenstorf. In Jördenstorf (Landkreis Rostock) soll eine neue Schule gebaut werden. In dem Neubau, der bis Ende 2023 fertig sein soll, werden die Regionale Schule sowie die Grundschule - bislang im nahen Matgendorf - Platz finden, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Die Regionalschule ist den Angaben zufolge ein etwa 40 Jahre alter, sehr sanierungsbedürftiger Plattenbau. Bei der Grundschule in Matgendorf bestünden erhebliche brandschutztechnische Mängel und Fluchtwege seien nicht den Vorschriften entsprechend vorhanden.

Der geplante Neubau, für den Kosten von mehr als zehn Millionen Euro veranschlagt sind, werde als energiesparender und klimaregulierender Bau mit wandelbarer Mehrzwecknutzung geplant. Es werde möglich sein, Raumgrößen und -strukturen bei Bedarf mit geringem baulichen Aufwand zu verändern beziehungsweise anzupassen, hieß es. Der Baubeginn ist für Sommer 2021 vorgesehen.