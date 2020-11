Wieder Hangrutsch an Steilküste bei Sellin

Sellin. Wenige Tage nach einem größeren Steilhangabbruch bei Sellin auf der Insel Rügen hat es an der dortigen Steilküste einen weiteren Hangrutsch gegeben. Dies wurde am Montag beim Besuch von Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) bekannt. Dieser kleinere Abbruch und eine alte Bunkeranlage, die ebenfalls abzurutschen droht, könnten zu einer Belastung für die Gemeinde werden, erläuterte der Minister nach dem Besuch. Backhaus kündigte eine Prüfung an, ob das Land mit sogenannten Konversionsmitteln helfen kann. Anlass für den Ministerbesuch war ein größerer Hangrutsch an der Ostsee-Steilküste vom 14. November.

Hier waren etwa 150 Quadratmeter eines Steilhanges samt hoher Bäume nördlich der Seebrücke auf den Strand gestürzt. Ähnliche Abbrüche hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Die Statik dieses Hangs, der etwa 30 Meter hoch ist, war laut Bürgermeister Reinhard Liedtke (parteilos) schon länger als unsicher eingeschätzt worden. Ursprünglich geplante Pflegemaßnahmen scheiterten an Zuständigkeiten. Zuletzt habe die Gemeinde Bäume im November durch Sträucher ersetzt werden wollen, wozu es aber nicht mehr kam.

Backhaus sicherte der Gemeinde zu, dass das Mecklenburg-Vorpommern doch weiter Eigentümer dieses Küstenwaldes bleiben wolle. Das Land werde mit einem eigenen Gutachten prüfen, inwieweit man es mit einem "aktiven Kliff" zu tun hat. Von dem Ergebnis hingen die Folgemaßnahmen ab. Grundsätzlich sei aber der Herbst die Zeit der Steilküstenabbrüche, sagte Backhaus. Die Gemeinde habe mit ihren Absperrmaßnahmen in dem Gebiet nach dem Vorfall aber "alles richtig gemacht." Da auf den gesperrten Wegen Risse zu erkennen sind, müsse man mit weiteren Rutschungen rechnen.