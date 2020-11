Erneut Solarparks geplündert: Mindestens 15 000 Euro Schaden

Wusseken/Neubrandenburg. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns häufen sich Diebstähle in Solarparks. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte, wurden am Wochenende rund 100 Solarpaneele aus einem Park an der Bundesstraße 197 bei Wusseken (Vorpommern-Greifswald) gestohlen. Der Schaden werde auf mindestens 15 000 Euro geschätzt, die Beute sei vermutlich mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft worden. Der Diebstahl sei am Montag angezeigt worden. Es war bereits der vierte derartige Vorfall innerhalb von zwei Wochen im Landesosten.

Zuvor hatten Unbekannte bereits 140 Solarmodule in Ramelow bei Friedland sowie 36 Kabeltrommeln mit insgesamt 18 Kilometer Kupferkabel in Woldegk (beides Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aus einem unfertigen Solarpark entwendet. Außerdem wurden größere Mengen Wechselrichter aus einem Solarpark bei Gribow (Vorpommern-Greifswald) gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf knapp 100 000 Euro geschätzt.