Wegen Corona: Torgelow nach Positivtest ohne Bürgermeisterin

Torgelow. Die Stadt Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist wegen einer Corona-Infektion ihrer Bürgermeisterin Kerstin Pukallus derzeit ohne Führungsspitze. Wie eine Sprecherin der Stadt am Montag sagte, befindet sich die 57-jährige, parteilose Verwaltungschefin nach einem positiven Test seit Freitag in Quarantäne.

Woher die Bürgermeisterin, die in der Vergangenheit streng auf Abstände und Hygienregeln geachtet hatte, das Virus habe, sei unklar. Da sie keine Symptome habe, die einen Klinikaufenthalt nötig machten, sei sie für Absprachen aber zu Hause erreichbar. Zuvor hatte der Neubrandenburger "Nordkurier" darüber berichtet.

In der Folge wurden auch die Kämmerin als 1. Stellvertreterin und weitere Führungskräfte in Quarantäne geschickt. Der Verwaltungsbetrieb könne vorerst aber eingeschränkt abgesichert werden, erklärte die Sprecherin. Die Quarantäne der Bürgermeisterin soll frühestens am 29. November enden.

Torgelow liegt im Süden Vorpommerns an der Uecker und ist vor allem wegen der dort stationierten Bundeswehreinheiten sowie durch die Eisengießerei bekannt, für deren Erhalt sich Pukallus mehrfach eingesetzt hat.