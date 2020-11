Schwerin. Der Untersuchungsausschuss des Landtags zum Finanzgebaren von Sozialverbänden in Mecklenburg-Vorpommern hat seine Arbeit nach knapp vier Jahren am Montag beendet. Mit den Stimmen von SPD und CDU wurde der Abschlussbericht verabschiedet. Die Vertreter der Oppositionsfraktionen AfD und Linke trugen den Bericht nicht mit und gaben Sondervoten ab.

Nach 60 Sitzungen und 55 Zeugenvernehmungen sei klar, dass keine Landesgelder zweckentfremdet wurden, erklärte CDU-Obmann Sebastian Ehlers. Allerdings habe das Agieren einzelner AWO-Funktionäre im Kreisverband Müritz zu einem beträchtlichen Imageschaden für die Wohlfahrtsverbände insgesamt geführt. Eine wichtige Erkenntnis für SPD-Obmann Dirk Stamer ist: "Das Handeln des Sozialministeriums hat bei der Sozialverbands-Förderpraxis jederzeit auf einem rechtlich korrekten Fundament gestanden. Es ist kein Fehlverhalten in der Förderpraxis und somit bei der politischen Führung greifbar."

Der Untersuchungsausschuss war im Jahr 2017 auf Betreiben der AfD eingerichtet worden, Anlass waren Vorwürfe persönlicher Bereicherung bei der AWO Müritz. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Geschäftsführer vor, von 2005 bis 2016 illegal Geldbeträge und Ansprüche in Höhe von 1,2 Millionen Euro erlangt haben. Am Landgericht Schwerin soll nächstes Jahr der Prozess gegen ihn beginnen.

Ehlers kritisierte, dass die internen Kontrollmechanismen bei der AWO erst sehr spät und gegen interne Widerstände gegriffen hätten. "Das hat dazu beigetragen, dass sich bei der AWO Müritz Strukturen verselbstständigt haben." Es habe sich nicht abschließend feststellen lassen, wer außerhalb des Kreisverbandes von den gegenseitigen Begünstigungen gewusst oder gar dazu geraten habe.

Die Linke bemängelte in ihrem Sondervotum, dass eine Vielzahl von Sachverhalten nicht unter den festgelegten Untersuchungsauftrag gefallen sei. "So war dieser Auftrag einerseits ausschließlich auf die Förderung der LIGA der Spitzenverbände mit Landesmitteln der Jahre 2010 bis 2016 begrenzt. Anderseits waren nur die Vorgänge im Arbeiterwohlfahrt-Landesverband und seiner Untergliederungen der Untersuchung zugänglich", heißt es in dem Votum. Dadurch seien viele Probleme im Zusammenhang mit der Förderung der Wohlfahrtsverbände nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses gewesen.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) reagierte dennoch auf die offenkundig gewordene Intransparenz bei Wohlfahrtsverbänden, noch während der Untersuchungsausschuss arbeitete. "Durch das Ende 2019 verabschiedete Wohlfahrtstransparenz- und -finanzierungsgesetz haben wir mehr Transparenz, Steuerung und Verlässlichkeit im Bereich der Wohlfahrtsfinanzierung hergestellt", sagte sie am Montag. Darüber hinaus müssen sich seit Anfang 2020 alle Träger und Vereine, die mindestens 25 000 Euro vom Land erhalten, in eine Transparenz-Datenbank eintragen und dort ihre Strukturen offenlegen.

Die AfD wollte den Untersuchungsausschuss noch nicht beenden. SPD und CDU hätten fortdauernd den vom Landtag beschlossenen Untersuchungsgegenstand eingeschränkt, erklärte der AfD-Obmann Thomas de Jesus Fernandes. Dem widersprach CDU-Mann Ehlers. Immer wieder hätten Beweisanträge der AfD abgelehnt werden müssen, weil sie nicht vom Untersuchungsauftrag gedeckt gewesen seien, sagte er.