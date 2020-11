38-Jähriger bedroht Mann mit Messer und fordert Geld

Stralsund. Ein 38-Jähriger hat in Stralsund auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen 37 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht. Er forderte am Samstag 50 Euro von ihm, als der Mann gerade seinen Einkauf im Auto verstaute, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als das Opfer nicht auf die Aufforderung reagierte, stieß der Täter den Angaben zufolge den Einkaufswagen gegen den Mann. Der 38-Jährige versuchte, zunächst zu fliehen, wurde aber von der Polizei gefasst.