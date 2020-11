Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einer aktuellen Statistik des Sozialministeriums zufolge an etwa 14 Prozent der Alten- und Pflegeheime Corona-Fälle. Dies betreffe Bewohner und Mitarbeiter, teilte das Sozialministerium auf dpa-Anfrage mit. Den Angaben zufolge gibt es landesweit 223 vollstationäre Pflegeeinrichtungen, bei 31 von ihnen gebe es Infektionsfälle. Davon seien 155 Bewohner und 55 Mitarbeiter von Einrichtungen betroffen.

"Die Bewohner der Pflegeheime sind besonders schutzbedürftig", betonte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Der Grund dafür sei, dass die häufigen Vorerkrankungen zu einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit führten. Daher solle der kommende Impfstoff auch prioritär in Alten- und Pflegeheimen für Bewohner und Mitarbeiter eingesetzt werden. "Dazu werden auch mobile Impfteams nötig sein", sagte die Ministerin.

Für den Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, sind die Fallzahlen in den Pflegeeinrichtungen ein Ausdruck der hohen Zahlen von Neuinfektionen. So lange sich die Infektionen aber im aktuellen Bereich hielten und sich die Infektionswege nachverfolgen ließen, sei die Situation in den Pflegeheimen noch beherrschbar.

Laut Landesverordnung sind Besuche in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen prinzipiell erlaubt, allerdings nur unter besonderen Schutzvorkehrungen und nur dann, wenn es in der Einrichtung kein aktives Infektionsgeschehen gibt. Alle Besucher müssen in einer Anwesenheitsliste erfasst werden. Die Bewohner und die Beschäftigten werden täglich auf eventuelle Symptome untersucht und bei Verdacht getestet. Gleichzeitig habe jede Einrichtung ihr einrichtungsspezifisches Schutzkonzept der aktuellen Situation anzupassen.