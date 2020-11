Härtel vor Duell mit Dynamo: "Herz blutet doppelt"

Rostock. Angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenden Aussperrung der Fußball-Fans geht Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel mit gemischten Gefühlen in das Traditionsduell gegen Dynamo Dresden. "Das Herz blutet doppelt. Die Zuschauer, die Mannschaft hätten sich auf die Atmosphäre gefreut. Das dieses Ostderby ohne Fans stattfindet, ist extrem bitter", sagte der 51-Jährige am Donnerstag vor dem Aufeinandertreffen der ehemaligen DDR-Meister (Samstag, 14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) im Ostseestadion.

Hansa kann die Partie der 3. Liga praktisch in Bestbesetzung bestreiten. "John Verhoek ist zurück im Training und damit wieder eine Option. Nur Nils Butzen fehlt", berichtete der Hansa-Coach. Defensivmann Butzen muss wegen einer Schambeinverletzung pausieren.

Nach sieben Spielen ohne Niederlage in Serie gehen die Rostocker mit breiter Brust in die Begegnung. Härtel warnte allerdings vor Leichtsinn, denn auch Zweitliga-Absteiger Dresden ist nach totaler Neuformierung des Kaders gut gestartet. "Dresden ist eine sehr wuchtige Mannschaft. Sie können Fußball spielen, aber auch Standards sind ein wichtiges Element für sie", sagte der Hansa-Trainer. "Wenn wir da sind, können wir Dresden Probleme bereiten. Wenn nicht, kann es auch in die andere Richtung gehen."