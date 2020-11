Linke: Überprüfung von Strukturen der Wohlfahrtsverbände

Schwerin. Als eine Konsequenz aus der Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Wohlfahrtsverbände" fordert die Linksfraktion im Schweriner Landtag die Überprüfung der Strukturen in den Verbänden. Es müsse möglich sein, die übergeordneten Landesverbände aufzulösen und die Arbeit nur noch auf den Kreisebene zu verrichten, sagte die Linken-Abgeordnete Karen Larisch am Mittwoch bei der Vorstellung eines Sondervotums ihrer Partei zum Ausschuss.

Den Berechnungen zufolge könnten damit im Landeshaushalt jährlich Gelder in Höhe von rund 20 Millionen Euro gespart werden. Dieses Geld könnte dann den bedürftigen Menschen im Land direkter beispielsweise über Beratungen zukommen.

Hintergrund der Forderung nach Überprüfung der Strukturen sei, dass die soziale Arbeit wie Schuldner-, Sucht- oder Migrationsberatung von den Kreisverbänden organisiert wird. Gelder könnten auch bei Weiterbildungen eingespart werden, wenn die entsprechenden Einrichtungen zentralisiert würden, sagte Larisch.

Der Untersuchungsausschuss war Anfang 2017 auf Antrag der AfD nach dem Bekanntwerden des Finanzgebarens in der Arbeiterwohlfahrt Müritz eingerichtet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Geschäftsführer vor, von 2005 bis 2016 illegal Geldbeträge und Ansprüche in Höhe von 1,2 Millionen Euro erlangt haben. Am Landgericht Schwerin soll frühestens im ersten Quartal 2021 der Prozess gegen ihn beginnen.

Wie Larisch sagte, soll die Ausschussarbeit Ende dieses Jahres beendet werden.