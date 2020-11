Geflügelpest-Fall: Firma hofft auf Erhalt Tausender Tiere

Gnoien. Nach dem Auftreten der Vogelgrippe bei der Gut Eschenhörn GmbH bei Gnoien (Landkreis Rostock) hofft der Betreiber auf den Erhalt von etwas mehr als der Hälfte der Bio-Legehennen. Wie Betriebsleiter Steffen Schönemeyer am Mittwoch sagte, wurde das H5N8-Virus an einem Standort gefunden, wo 28 000 Legehennen in vier Stallgebäuden gehalten werden. Die Vorbereitungen zur Nottötung und Entsorgung dieser Tiere auf Anordnung des Landkreises laufen.

"Wir hoffen aber, dass die anderen 39 000 Tiere verschont bleiben, weil deren Ställe 250 Meter entfernt davon liegen", sagte Schönemeyer. Zwischen beiden Standorten gebe es mit Bäumen und Büschen natürliche Barrieren. Diese Ställe würden auch komplett separat mit anderem Personal betrieben. Dort gebe es bisher keine Anzeichen eines Virus, die Hennen hätten auch in ihrer Legeleistung nicht nachgelassen.

Die Gut Eschenhörn GmbH gehört zur Erzeugergemeinschaft Fürstenhof, die mit 23 Mitgliedsbetrieben zu den größten Bio-Eierlieferanten in Norddeutschland gezählt wird. Sie hat ihre Mitgliedsbetriebe im Landkreis Rostock aufgerufen, die Hühner vorsorglich nicht mehr ins Freie zu lassen. Der Landkreis Rostock hatte nach dem Auftreten der Geflügelpest davon gesprochen, dass in dem Unternehmen bei Gnoien "bis zu 70 000 Tiere" getötet werden müssten. Es ist der bisher größte Vogelgrippefall im Nordosten.