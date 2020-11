Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern wird in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter erwartet. Der Mittwoch bringt zunächst noch Höchstwerte um 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gibt es einen Wechsel aus dichter Bewölkung und Auflockerungen. Dazu kann es immer wieder leichte Regenschauer geben. Auch in der Nacht zu Donnerstag bleibt es bei 9 Grad meist bewölkt.

Am Donnerstag ist es nach starker Bewölkung am Morgen zunächst freundlicher und es kann Auflockerungen geben. Am Nachmittag ziehen dann laut DWD wieder viele Wolken auf. Dazu kann es bei Höchsttemperaturen von 11 Grad wieder regnen. An der Küste muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht zu Freitag ist es nur gering bewölkt oder klar. Es kühlt sich auf 5 bis 2 Grad ab.

Am Freitag wird ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet. Im Tagesverlauf kann es teilweise Graupelschauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 8 Grad.